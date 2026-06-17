ਇੰਡੋ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ, PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਟਰੰਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਵਾਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ।
Published : June 17, 2026 at 10:38 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਐਸ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਮ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰੀ ਟਰੂਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
One more nail in the coffin of the Quad? https://t.co/7QauDO0a3s— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) June 17, 2026
ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ,'ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਮਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। "ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਰੀ ਐਸ. ਟਰੂਮਨ ਦੁਆਰਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 1947 ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਮਾਨ USPACOM ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲੜਾਕੂ ਕਮਾਨ ਹੈ।',
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਵਾਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਚੀਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ'
ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚੇਲਾਨੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਪੈਂਟਾਗਨ ਵੱਲੋਂ "ਇੰਡੋ" ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ "ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ" ਨਾਮ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹੁਣ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੋਚ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਹਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
The Pentagon’s decision to drop “Indo” and revert to U.S. Pacific Command, coupled with the recent U.S. National Security Strategy (NSS) barely mentioning India, has understandably raised questions about India’s standing in Washington. The relationship is increasingly defined…— Dr. Brahma Chellaney (@Chellaney) June 17, 2026
'ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ'
2018 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐਸ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਐਸ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਯੂਐਸਪੀਏਸੀਓਐਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।"
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੀਆਈ ਯੁੱਧ, ਵੀਅਤਨਾਮ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤੱਕ, USPACOM ਨਾਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। USPACOM ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ - ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਤੱਟ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।'
The way this is phrased suggests India is mistrustful despite Rubio’s and Gor’s efforts. Implies India is over. reacting— Kanwal Sibal (@KanwalSibal) June 17, 2026
A distortion of the actual situation.
The fact is all the blows to the relationship have been delivered by Trump and his team and they are still at it by… https://t.co/Mjqf3HqWIb
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ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਦੀ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। 2018 ਵਿੱਚ, ਤਤਕਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਜੇਮਜ਼ ਮੈਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਮੈਟਿਸ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਮਾਂਡ "ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੈਂਗੁਇਨ ਤੋਂ ਧਰੁਵੀ ਰਿੱਛਾਂ ਤੱਕ" ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।