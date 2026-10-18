'ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ...', ਭਾਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਹਮਲੇ ਦੇ ਖੌਫਨਾਕ ਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਯਾਦ
ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ 'ਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ।
By PTI
Published : October 18, 2026 at 4:27 PM IST
ਦੁਬਈ: ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਸਮਿਤ ਮਾਛਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁਟੀਨ ਫਲਾਇਡ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨਾਲ ਉਡਾਣ ਭਰੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਡਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਪਤਾਨ, ਜੋ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੱਛਰ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਟਾਈਮਿੰਗ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
"ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ"
38 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ।" ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੁਝ ਧੁੰਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਿੱਚ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹੋਸ਼ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਪਰ ਹਮਲਾਵਰ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਜਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
"ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਾਕਪਿਟ ਅਤੇ ਗੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਸੀ"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਯਾਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਅਤੇ ਗੈਲੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਛਰ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚੋਗੇ? ਤਾਂ ਮੱਛਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਲ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛਰ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦੇ।'
ਮੱਛਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ-ਏ-ਕਾਬਿਲ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਢ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹੀ ਜੋ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੇ ਪੱਕੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੈਡਿੰਗ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ"
ਉੇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਂ। ਮੱਛਰ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਫਲਾਈਟ FZ1073, ਜੋ ਕਿ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾ ਰਹੀ ਬੋਇੰਗ 737 ਸੀ, ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਓਮਾਨੀ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਛਰ 'ਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਏਕਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਯੂਏਈ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੇਨ ਗੁਰੀਅਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਟਰਮੀਨਲ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਕਥਿਤ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਮੱਛਰ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਰ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਤਾਬੂਕ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਤਰਿਆ।
ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਬੂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ "ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: