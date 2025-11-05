ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਣੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : November 5, 2025 at 1:59 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਬਣੇ। ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 948,202 ਵੋਟਾਂ (50.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸਨ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੇਅਰ, ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ।"
#WATCH | Newly-elected Mayor of New York City, Zohran Mamdani says, " ...for as long as we can remember, the working people of new york have been told by the wealthy and the well-connected that the power does not belong in their hands...tonight, against all odds, we have grasped… pic.twitter.com/1r77pIQVXl— ANI (@ANI) November 5, 2025
ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰਟਿਸ ਸਲੀਵਾ ਅਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਕੁਓਮੋ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ।
ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ 776,547 ਵੋਟਾਂ (41.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਮਿਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲੀਵਾ ਨੂੰ 137,030 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 1969 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨਹਟਨ ਨੂੰ 444,439 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੋਂਕਸ (187,399), ਬਰੁਕਲਿਨ (571,857), ਕਵੀਨਜ਼ (421,176), ਅਤੇ ਸਟੇਟਨ ਆਈਲੈਂਡ (123,827) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
#BREAKING Leftist Trump foe Mamdani elected mayor of New York City, report US networks pic.twitter.com/hveBBixRZ6— AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉੱਚ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ।
New Yorkers elected leftist Zohran Mamdani as their next mayor, broadcasters project.— AFP News Agency (@AFP) November 5, 2025
It comes on a day of key local ballots across the US offering the first electoral judgement of Donald Trump's tumultuous second White House termhttps://t.co/66AzHPRRH2 pic.twitter.com/Rm66gw4nS1
ਕੌਣ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ?
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮਮਦਾਨੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਅਤੇ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਹਿਮੂਦ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕੰਪਾਲਾ, ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਮਮਦਾਨੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 2018 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੇ ਸਨ।
ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ
ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਹੁਣ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜ਼ੋਹਰਾਨ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਲ ਵਜੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
#WATCH | New York City: Rohit Bhardwaj, a supporter of Zohran Mamdani, says, " super excited to be here at zohran's hq. i voted for him a few days ago. he is a super progressive candidate, super hopeful for new york and the future of the city. i think he has got everybody on… https://t.co/dbFmkc6tWs pic.twitter.com/gWZqMizrts— ANI (@ANI) November 5, 2025
34 ਸਾਲਾ ਮਮਦਾਨੀ, ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਜਿੱਤ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਐਂਡਰਿਊ ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਜੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿੱਚ ਮਮਦਾਨੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਏਰਿਕ ਐਡਮਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕਰਟਿਸ ਸਲੀਵਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ।
ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਖੱਬੇਪੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
#WATCH | New York City: A Rabbi and supporter of Zohran Mamdani says, " ...we celebrate and say congratulations to mr mamdani and to new york city...we look forward to a bright and beautiful future. we are going to send a message to the world and show them an example of jewish… https://t.co/dbFmkc5W6U pic.twitter.com/CrhSgH3uU3— ANI (@ANI) November 5, 2025
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ ਮਮਦਾਨੀ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਮਮਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਇਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ "ਇੰਤਿਫਾਦਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ" ਵਾਕੰਸ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਓਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨੀ ਪੱਖੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਓਮੋ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਮਦਾਨੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਮਦਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਡੈਮੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੁਓਮੋ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
#WATCH | Supporters of Democrat Zohran Mamdani chant his name as they gather at Brooklyn Paramount in New York City. As per the US media, he has won the New York City mayoral election. pic.twitter.com/YKaIIN3YPR— ANI (@ANI) November 5, 2025
ਕੁਓਮੋ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਅਚਾਨਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਵਾਂ ਮੇਅਰ ਆਪਣੇ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।