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ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ।

ARIZONA GIRLFRIEND
ਜੂਲੀਸਾ ਰੂਬੀ ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਰੁਣ ਬਚੀਗਰੀ (Gofundme and Youtube/ Varun Batchigari)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : August 10, 2026 at 1:58 PM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਟਕਸਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਜਹਾਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

19 ਸਾਲ ਦੀ ਜੂਲੀਸਾ ਰੂਬੀ ਸਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਟਕਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਰੁਣ ਬਚੀਗਰੀ (20) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ 'ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਟਕਸਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜੂਲੀਸਾ ਰੂਬੀ ਸਲਾਜ਼ਾਰ (19) ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।

ਟਕਸਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਚੀਗਰੀ ਟਕਸਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁਲਜ਼ਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਅਗਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀਗਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਟਕਸਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਲਿਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਬਚੀਗਰੀ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚੀਗਰੀ ਨੇ ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਲਕੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬਣ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ।

ਇਹਨਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ।

ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਚੀਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚੀਗਰੀ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਜ਼ਾ 2025 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਚਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਵਾਰੰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੰਸਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਚੀਗਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਲੋਵੀਨ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੰਘੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਥਿਤ ਕਤਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਚੀਗਰੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਚੀਗਰੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੀਮਾ ਕਾਉਂਟੀ ਬਾਲਗ ਹਿਰਾਸਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

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INDIAN STUDENT ARRESTED IN GERMANY
ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦਾ ਕਤਲ
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ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ARIZONA GIRLFRIEND

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