'ਆਂਟੀ' ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ - ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ 'ਆਂਟੀ' ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਜਿੱਤਿਆ।
By PTI
Published : April 8, 2026 at 7:48 PM IST
ਲੰਡਨ: ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ (NHS) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹਾਇਕ ਨੇ ਘਾਨਾ ਮੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਨਰਸ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ "ਆਂਟੀ" ਕਹਿਣ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਟਫੋਰਡ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਜੱਜ ਜਾਰਜ ਐਲੀਅਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਇਲਡਾ ਐਸਟੇਵਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਵੈਸਟ ਲੰਡਨ NHS ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ "ਉਸਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ" ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ £1,425.15 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ - ਜਿਸਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ - ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਘਾਨਾ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, "ਆਂਟੀ" ਸ਼ਬਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਟਾਫ ਨਰਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਰਲਸ ਓਪੋਂਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ।
ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ: "ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰਲਸ ਓਪੋਂਗ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤ-ਨਿਰਣਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ "ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਜੋਂ ਸਮਝਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ, ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਂਪਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇੱਕ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਾ ਵਾਜਬ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ 61 ਸਾਲਾ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸਟੇਵਸ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਓਪੋਂਗ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ "ਆਂਟੀ" ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰਜ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੂਨ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ "ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ, ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।