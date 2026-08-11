ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ, ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਦੇ 41 ਸਾਲਾ ਆਦਿਤਿਆ ਹੁਮਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ $9,500 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
By PTI
Published : August 11, 2026 at 4:07 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਸਪਾਈਨਲ ਇਮਪਲਾਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹ ਫੀਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਆਪਣੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਨਿਵਾਸੀ ਆਦਿਤਿਆ ਹੁਮਾਦ, 41, ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ 9,500 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਕਬੈਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਮਾਦ 'ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਿੰਗਸਲੇ ਆਰ. ਚਿਨ, ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਮਾਦ ਨੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫਰਜ਼ੀ ਸਲਾਹ ਫੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 540,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਐਸ ਅਟਾਰਨੀ ਦਫ਼ਤਰ, ਮੈਸੇਚਿਉਸੇਟਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਲੀਹ ਬੀ ਫੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ''ਹੁਮਾਦ ਨੇ ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। "ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਆਦਿਤਿਆ ਹੁਮਾਦ ਅਤੇ ਕਿੰਗਸਲੇ ਚਿਨ ਅਤੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ,"
ਫੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਮਾਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ
ਫੋਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਾਂਗੇ"।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਮਾਦ ਅਤੇ ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ, ਇੰਕ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੀਡਬੈਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ 250 ਤੋਂ 1,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਮਾਦ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕੇਅਰ, ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਬਰਾਮਦ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਜਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਸਰਜਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
"ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਕੀਮ ਨੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਨਫਰੰਟੀਅਰ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (HHS OIG) ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਟ ਇਨ ਚਾਰਜ ਰੌਬਰਟੋ ਕੋਵੀਏਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਮਾਦ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ।''