ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਰਾਹਤ ਧੋਖਾਧੜੀ 'ਚ 41 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ
ਅਰੁਣ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਪਿਟਮੈਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
By PTI
Published : October 30, 2026 at 3:48 PM IST
ਹਿਊਸਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ 41 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਘੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਰੁਣ ਮਾਗੋ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸਟਿਨ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰਾਬਰਟ ਪਿਟਮੈਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਗੋ ਨੂੰ 9 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2.5 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ।
ਅਦਾਲਤੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਗੋ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2024 ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਕੀਨ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ 1,50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਕਦ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਮਾਗੋ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (PPP) ਅਤੇ ਇਕਨਾਮਿਕ ਇੰਜਰੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਲੋਨ (EIDL) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਮਾਗੋ ਨੇ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਜਾਇਦਾਦ) ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਗੋ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' (Black Money) ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਸਟਿਨ ਆਰ. ਸਿਮੰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਗੋ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਗੋ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ IRS ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਸ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
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