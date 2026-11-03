ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਨੇਪਾਲ 'ਚ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦੇ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : November 3, 2026 at 9:35 PM IST
ਕਾਠਮੰਡੂ: ਨੇਪਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਦੇ 29 ਸਾਲਾ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨਚੂਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸਮੇਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 400,000 ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨਚੂਲੇ-ਬੌਧਾ ਵਿਖੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਾਕੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਗੁਪਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਪਟਾਕੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੌਰਾਨ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁਕੁਰ ਤਿਹਾੜ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਆਇਆ ਅਤੇ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈ ਟਿੱਕਾ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕੁਕੁਰ ਤਿਹਾੜ ਇੱਕੋ ਦਿਨ, ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਚੰਦਰ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
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