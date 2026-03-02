ਮਸਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ, ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਮੌਤ
ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ MKD VYOM 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
By PTI
Published : March 2, 2026 at 9:28 PM IST
ਦੁਬਈ: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਦੇ ਮਸਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਟ 'ਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਓਮਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ MKD VYOM 'ਤੇ ਮਸਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੱਟ ਤੋਂ 52 ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੰਜਣ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ 21 ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ।
The Embassy of India expresses its deepest condolences on the tragic demise of an Indian national on board MKD Vyom.— India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) March 2, 2026
The Embassy is in close coordination with the local authorities in Oman to facilitate the safe and early repatriation of our nationals on board the vessel.
We…
ਓਮਾਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ "ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਇੰਜਣ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।" ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਚਾਏ ਗਏ ਚਾਲਕ ਦਲ ਵਿੱਚ 16 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਚਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਟੈਂਕਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੈਂਕਰ, ਐਮਵੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਓਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਓਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਐਮਵੀ ਸਕਾਈਲਾਈਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਪਤਾ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਖੋਜ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।