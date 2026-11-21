ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਈ 235 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ, ਅਤੱਵਾਦੀ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰਚੀ ਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ।
By PTI
Published : November 21, 2026 at 12:16 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਿਖਿਲ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 19 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ (235 ਮਹੀਨੇ) ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, 55 ਸਾਲਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਕਟਰ ਮੈਰੇਰੋ ਨੇ ਲਗਭਗ 80 ਮਿੰਟ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ 235 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ।
ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ!
ਜੱਜ ਨੇ ਗੁਪਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ। ਭੂਰੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵੇਰੇ ਲਗਭਗ 10:10 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ, "ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ।" ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੰਮ "ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ" ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਨੇ "ਪੂਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ" ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਾ ਦੀਆਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।'
ਪੰਨੂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਛੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਪੰਨੂ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਹੈ।" ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਗੁਪਤਾ ਪੰਨੂ ਵੱਲ ਮੁੜਿਆ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ - ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ - ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਝੱਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਮਦਰ ਟੈਰੇਸਾ, ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਗੁਪਤਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ "ਬਿਹਤਰ" ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਬਿਤਾਏਗਾ। ਇਸਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਏਗਾ।