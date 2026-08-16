ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੂੰ ਫਲਸਤੀਨ ਭੇਜਿਆ
ਭਾਰਤ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ "ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : August 16, 2026 at 1:19 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ "ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ" ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼੍ਰੀਪ੍ਰਿਯਾ ਰੰਗਨਾਥਨ 16 ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਦੌਰਾ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ UNRWA ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ $5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੌਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਪੀਸ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਟਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਚੁੱਪ" 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੁਖ਼ ਨਾਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ "ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਰਾਜਨੀਤੀ" ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਲਸਤੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧਾਏ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਵੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ "ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ" ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ
ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵੈਂਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਵਧਦੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਲੋਚਨਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ "ਇਕਲੌਤਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਹਿਯੋਗੀ" ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਵੈਂਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ "ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ" ਹੈ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ "ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼।"