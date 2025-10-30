ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ 'ਤੇ UN ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ, ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ।
Published : October 30, 2025 at 10:41 AM IST
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲੀਪ ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ (SR) ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਿ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਉਹ ਥਾਮਸ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਐਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੋਂ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਨ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਤੰਗ 'ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ' ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੜਪੰਥੀਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਰਾਕਾਨ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ARSA) ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤਾਉੱਲਾ ਅਬੂ ਅੰਮਾਰ ਜੁਨੂਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ, ARSA ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, 99 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ, ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ"
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, "ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।"
ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਮੋੜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ "ਹਿੰਦੂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ" 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ
ਸੈਕੀਆ ਨੇ ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।"
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਭਾਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੱਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪਲਾਇਨ ਅਗਸਤ 2017 ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਏਆਰਐਸਏ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।