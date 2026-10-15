ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵਾਧੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ
ਜੇਦਾਹ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
By PTI
Published : October 15, 2026 at 10:25 PM IST
ਦੁਬਈ: ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿਚਕਾਰ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਮਰਾਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ।
'ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ'
ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰੀ ਦਫਤਰ (IHPO) ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਮਰਾਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਉਡਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਉਮਰਾਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਮੱਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
'ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ'
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ "ਐਕਸ" 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਕੌਂਸਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮੱਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸ਼ਡਿਊਲਿੰਗ, ਵਿਕਲਪਿਕ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ, ਟੂਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰਾਹ ਸੇਵਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ, ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ'
ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟਸ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜੇਦਾਹ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਉਡਾਣਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ'
ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਆਧ ਦੇ ਕਿੰਗ ਖਾਲਿਦ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਮਾਮ, ਜੇਦਾਹ ਅਤੇ ਮਦੀਨਾ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ।
ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਅਕਾਸਾ ਏਅਰ ਅਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਸਾਊਦੀਆ ਅਤੇ ਫਲਾਈਨਾਸ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।