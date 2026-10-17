ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ UN ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਦੱਸਿਆ 'ਅਫਵਾਹ'
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : October 17, 2026 at 4:16 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ "ਅਫਵਾਹ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ "ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ" ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 81ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਇਕੱਠ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਜੀਨਾ ਰੋਮੇਰੋ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ "ਅਣਜਾਣ ਬੇਨਤੀਆਂ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
'ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ'
ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁਮਨਾਮ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਧਾਰਕ ਜੋ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਗੁਮਨਾਮ ਇਨਪੁਟ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਰੋਮੇਰੋ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ "ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ" ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ "ਵਿਅੰਗਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ" ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਨਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਕਲੰਕ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, "ਮਨਮਾਨੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਪ੍ਰੈਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।
ਵਿਅੰਗਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਵਿਅੰਗਮਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਹਿਰ" ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਸਵਰੂਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅੰਗਮਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗੀ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇਗੀ?"