"ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਸਾਇਡ ਪਲੇਅਰ' ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ", ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ।
Published : November 20, 2026 at 1:44 PM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਅਮਰੀਕਾ): ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ (Geopolitics) ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਸਾਇਡ ਪਲੇਅਰ' (Side Payer) ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
I’m pretty shocked that Pakistan is busy negotiating with the Iranians and the Americans, while India is just looking. India has always had a sophisticated geopolitical understanding, right from independence. We had a mind of our own. Our foreign policy was guided by what benefits India. By our size, our history and our relationships, we should be involved in these global conversations. But frankly, India has become a side player. We have stepped back from the stage. We have a voice and a view, but that view is missing. There was already pain in India. The Iran war magnified it, pushing people over the edge. We cannot sit in India and remain unconcerned about what is happening in the rest of the world. The post-World War II security structure was built by the West. The next global architecture will be built by multiple civilisations. A nation of 1.5 billion people must help shape it. We want stability. We want an order designed not just by speaking, but by listening equally.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 19, 2026
Side Payer ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ) ਸਿਕਾਗੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਪਣੇ ਆਕਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ Side Payer (ਸਹਾਇਕ ਖਿਡਾਰੀ)ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।" ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਲੋਚਨਾ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਈਰਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ 'ਗਠਜੋੜ ਨਿਰਲੇਪ ਲਹਿਰ' ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ।" ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਬਰਟ ਪੇਪ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਦੋਸਤੀ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ? ਉਹ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਅਧੀਨ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਗਲਾ ਢਾਂਚਾ
ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੈਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਦੋਸਤੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਡੀ ਥਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।" ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਿਛਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਮਤਲਬ ਪੱਛਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅਗਲਾ ਢਾਂਚਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਖੈਰ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਗਲਾ ਗਲੋਬਲ ਢਾਂਚਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਕੇ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ, ਭਾਰਤ, ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਵੇਗੀ।" ਇੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਉਸੇ ਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਅਤੇ ਵੜਾਵਾ ਦੇਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ। ਖੈਰ, ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੈ। ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਉਸੇ ਪਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਐ ਗੱਲਬਾਤ
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਪਲ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਪਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
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