ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਾਗੇ ਜੰਗ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Published : September 26, 2026 at 2:21 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੇਟਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ UNGA ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ 81ਵੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
#WATCH | New York | Addressing the 81st United Nations General Assembly (UNGA), Pakistan PM Shehbaz Sharif says, "...Any attempt to stop, impede, or divert Pakistan's share of the waters will be treated as an act of war. India must make no mistake about it"— ANI (@ANI) September 26, 2026
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ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖਲ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (IWT) ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਧੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 23 ਮਿੰਟ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੱਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਵੀ 2025 ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗੇ।
#WATCH | New York | Exercising the right of reply of India on Pakistan PM Shehbaz Sharif's speech, First Secretary in India's Permanent Mission to the UN, Petal Gahlot says, " this afternoon, the general assembly heard some bizarre remarks from the representative of pakistan. this… pic.twitter.com/ICH056qzQB— ANI (@ANI) September 26, 2026
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਫੋਰਮਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
"ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਲਈ ਪਨਾਹ, ਫਾਰਮ 47 ਸਰਕਾਰ," ਪਟੇਲ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਟੇਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਭਿਆਨਕ 9/11 ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੀ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਦ "ਫਾਰਮ 47 ਸਰਕਾਰ" ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਪਟੇਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ ਹਨ ਉਹ ਕੱਟੜਤਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਲੰਮਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਤੇ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮੂਲ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
LIVE: India Slams Pakistan At UNGA, Warns Cross-Border Terrorism Will Have Consequences! https://t.co/g4RvW9IMfw— ANI (@ANI) September 26, 2026
"ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ"
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਟੇਲ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਲਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਕਤਲਾਂ, ਬੇਰਹਿਮ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
"ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਝੂਠ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ"
ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਹੈ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਲੁਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਝੂਠ ਦੁਹਰਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ।"