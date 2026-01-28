ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਫ੍ਰੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸਫਲਤਾ
ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ।
Published : January 28, 2026 at 9:39 AM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ੀ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਅਸਥਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਦੱਸਿਆ।
ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਨੇ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਰਸੁਲਾ ਵਾਨ ਡੇਰ ਲੇਅਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਕੋਸਟਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਐਫਟੀਏ) 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ।
ਐਫਟੀਏ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੋਸ ਸੇਫਕੋਵਿਕ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ-ਈਯੂ ਆਰਥਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਗਲੋਬਲ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ।
2022 ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ FTA ਤੀਬਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ FTA ਐਲਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2024-25 ਵਿੱਚ EU ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ 11.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(USD 136.54 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ 6.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (USD 75.85 ਬਿਲੀਅਨ) ਅਤੇ ਆਯਾਤ 5.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (USD 60.68 ਬਿਲੀਅਨ) ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ 2024 ਵਿੱਚ 7.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ(USD 83.10 ਬਿਲੀਅਨ) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ EU ਚੌਥੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ GDP ਦਾ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ, ਵਿਭਿੰਨ ਅਤੇ ਪੂਰਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ, ਆਪਸੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਭਾਈਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ: ਇਸਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ
ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FTA ਰਣਨੀਤਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ FTAs ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 'ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਪਾਰਕ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਨੂੰ 99% ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਸਤੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਹੁਨਰਮੰਦ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਏਗਾ।
ਭਾਰਤ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰਜਬਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਸ FTA ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਭਾਰਤ-EU ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਰਵਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਮੂਲ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸੌਖ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ SMEs ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਪਾਰ ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ-EU FTA ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਲਿਬਾਸ, ਚਮੜਾ, ਜੁੱਤੀ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਉਤਪਾਦ, ਰਤਨ ਅਤੇ ਗਹਿਣੇ, ਦਸਤਕਾਰੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੇ ਕਿਰਤ-ਸੰਬੰਧੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁਲਾਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਲੱਗਭਗ USD 33 ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ 10% ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ MSMEs ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਯੂ ਚੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਟਾ-ਅਧਾਰਤ ਆਟੋ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤ ਬੈਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਨਿਰਯਾਤ ਲਈ ਵੀ ਮੌਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਆਪਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ-ਨਿਰਮਿਤ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲਜ਼ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਐਫਟੀਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਚਾਹ, ਕੌਫੀ, ਮਸਾਲੇ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਭੋਜਨ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ।
ਇਹ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਇਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਡੇਅਰੀ, ਅਨਾਜ, ਪੋਲਟਰੀ, ਸੋਇਆਬੀਨ ਭੋਜਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟੈਰਿਫ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ FTA ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਲ ਰਿਵਾਜ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਅਤੇ ਫਾਈਟੋਸੈਨੇਟਰੀ (SPS) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਨਿਯਮਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਸੰਦੀਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਰੋਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਕੀਮਤ ਦੀ ਪਛਾਣ 'ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਤਸਦੀਕਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਕਾਰਬਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ, ਗੈਰ-ਭੇਦਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਵਹਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਸੌਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ।
FTA ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ EU ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ IT ਅਤੇ IT-ਸਮਰੱਥ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
EU ਦੇ 144 ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ (IT/ITeS, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ) ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੂਰਵ-ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EU ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, 102 ਭਾਰਤੀ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ EU ਪਹੁੰਚ EU ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਕਨੀਕੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਏਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ-EU FTA ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। EU ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਾ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰੀਆਂ (ICT) ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ICT ਨਿਰਭਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
EU ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੇਵਾ ਸਪਲਾਇਰਾਂ (CSS) ਲਈ 37 ਸੈਕਟਰਾਂ/ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ (IPs) ਲਈ 17 ਸੈਕਟਰਾਂ/ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਇਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, FTA ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ EU ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੰਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
FTA TRIPS ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ IPRs ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੋਹਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗਿਆਨ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ (TKDL) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
FTA ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਫ਼ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। FTA ਤੋਂ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ, ਨਿਰਯਾਤ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ
ਭਾਰਤ-EU FTA ਭਾਰਤ ਅਤੇ 27-ਮੈਂਬਰੀ EU ਬਲਾਕ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਿਭਿੰਨ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਵਪਾਰ ਦੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਸਮੀਖਿਆ, ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤ-ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਭਾਰਤ ਦਾ 22ਵਾਂ FTA ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੀਸ਼ਸ, UAE, UK, EFTA, ਓਮਾਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਓਮਾਨ ਅਤੇ UK ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤ-EU ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ FTA ਅਤੇ UK ਨਾਲ EFTA ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ MSME, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047' ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, FTA ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਲਚਕੀਲਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
