ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (UNSC) ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।

India condemns Pakistan
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ (IANS)
Published : November 15, 2025 at 2:08 PM IST

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।

ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ "ਨਿੱਜ ਹਿੱਤਾਂ" ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰ, ਜਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ

ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1988 ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨ ਮੁਤਕੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਯਾਤਰਾ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਪੈੱਨ-ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।" ਸਹਾਇਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੌਂਸਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ "ਪੈੱਨ-ਧਾਰਕ" ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਪਤਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

