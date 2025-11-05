ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਲਹਿਰਾਇਆ ਝੰਡਾ, ਜਿੱਤੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਚੋਣ
ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ। ਮੀਰਾ ਨਾਇਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਮਮਦਾਨੀ ਅਤੇ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
Published : November 5, 2025 at 1:16 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਉੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
61 ਸਾਲਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ 1,465,634 ਵੋਟਾਂ (54.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਮਿਲੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਵਿਰੋਧੀ ਜੌਨ ਰੀਡ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1,232,242 ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ 79 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਰਾਜ ਦੀ ਸੈਨੇਟਰ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੇਤੂ ਰਹੀ, 2025 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਚ ਰਾਜ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹੈ।
ਉਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇੱਕ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਦੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ, ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਬੰਦੂਕ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।" ਭਾਈਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਫੰਡ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਲਈ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਮਪੈਕਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ US$175,000 ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਫੰਡ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਚਿੰਤਨ ਪਟੇਲ ਨੇ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਕਿਹਾ। ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵਰਜੀਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਜਨਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਤੱਕ, ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇੰਡੀਅਨ ਅਮਰੀਕਨ ਇਮਪੈਕਟ ਫੰਡ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਰਾਤ, ਉਸਨੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਇਮਪੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ MAGA ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਨੂੰ ਘਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨਾ।
2024 ਵਿੱਚ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਗਜ਼ਾਲਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ।
ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹਨ ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ?
ਗਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਜੁਲਾਈ, 1964 ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਜਾਰਜੀਆ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਧਿਆਪਨ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਉਸਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲਜ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾਪਣ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਨਸਲੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵਜੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪੂਰੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੱਖਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੀਏ ਅਤੇ ਅਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਐਮੋਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਹਾਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਪਤੀ, ਅਜ਼ਹਰ, 1991 ਵਿੱਚ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਜੋਂ ਰਿਚਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਚਮੰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੇਨੋਲਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਸਨੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਇਨ ਟੀਚਿੰਗ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ (CETL) ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ।