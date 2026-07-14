ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ।
Published : July 14, 2026 at 9:03 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਕਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਹਮਰੁਤਬਾ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ, ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ, ਗੱਲਬਾਤ, ਤਾਲਮੇਲ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਨੌਟੀਕਲ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਚਾਰਟਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡੇਟਾ ਸਾਂਝਾਕਰਨ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ
ਵਫ਼ਦ-ਪੱਧਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।"
ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, "ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ (MCA), ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MCA ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਦੁਵੱਲੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸੈਨਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।"
ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਜੀਹੀ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਥੰਮ੍ਹ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂ
ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਗਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਊਚੁਅਲ ਐਂਡ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਫਾਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਂਡ ਗ੍ਰੋਥ ਐਕਰੋਸ ਰੀਜਨਜ਼ (ਮਹਾਸਾਗਰ), ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ (ਆਈਪੀਓਆਈ), ਅਤੇ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਨ 2030 ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ, ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਧਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁੱਖ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ
ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਓਸ਼ੇਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਅੱਤਵਾਦ, ਤਸਕਰੀ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਿਤ ਜੁਰਮ, ਸ਼ੱਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖ਼ਤਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸਮਝੌਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਪਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੱਟ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ, ਤੱਟਵਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ, ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨਲ ਚਾਰਟ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਰਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਕਾਰਜਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ, ਪਣਡੁੱਬੀ ਕੇਬਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਭ ਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਿਫਿਊਲਿੰਗ, ਪੂਰਤੀ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਸੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਸਮਝੌਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਚਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਤੈਨਾਤੀਆਂ, ਨਿਕਾਸੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਾਇਤਾ, ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸ਼ੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਤਾ' ਵਜੋਂ ਵਧਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਅਮਿਤ ਦਾਸਗੁਪਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰਕਪੂਰਨ ਹਨ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਸਨੂੰ ANZ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਐਕਟ ਈਸਟ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।"
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਿਨ ਆਂਗ ਹਲੇਂਗ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਦਾਸਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਿਲ ਭਾਰਤ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ, ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।"
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਨਫਲੂਐਂਸ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਫੈਲੋ ਅਤੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕੇ. ਯੋਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ- "ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੈ।
ਯੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।"
ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਚੀਨ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ G2 ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਯੋਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ, ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਗੁਆਂਢ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਟਿਕਾਊ ਸਮੁੰਦਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਚਾਲਨ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇੰਡੋ-ਪੈਸੀਫਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ-ਅਧਾਰਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਲਈ, ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਹਿੰਦ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਥਿਰਤਾ, ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।