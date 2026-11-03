United Nations ’ਚ ਪਾਕਿਸਾਤਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਸ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਮਤਦਾਨ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
By PTI
Published : November 3, 2026 at 4:24 PM IST
United Nations : ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮਤਾ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਆਮ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 180 ਵੋਟਾਂ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ।
ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 193 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਕੱਤਰ, ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਸੰਦਰਭਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰੁਖ਼ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਢਾਂਚੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1993 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ, 1999 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ 2017 ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।"
"ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਣ 'ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ' ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਸ਼ਸਤਰੀਕਰਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ।"- ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬੇਦੀ, ਸਕੱਤਰ
ਬੇਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
"ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ - ਕੁਝ ਸੀਮਤ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।"- ਅਨਮੋਲ ਸ਼ੇਰ ਬੇਦੀ, ਸਕੱਤਰ
ਮਤੇ ’ਚ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਲ ਯਤਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਤਰੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਉਪ-ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ "ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਭਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ" ਦੁਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਫੌਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ"।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :