UNGA ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗਬੰਦੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਖਰੜਾ ਮਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 107 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

ceasefire between ukraine and russia
ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ। (ANI)
By ANI

Published : February 25, 2026 at 8:42 AM IST

2 Min Read
ਕੀਵ/ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ: ਭਾਰਤ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ (UNGA) ਦੇ ਇੱਕ ਖਰੜੇ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਰੰਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਰਥਨ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਤਾ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 193 ਮੈਂਬਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 107 ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 12 ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਦਕਿ 51 ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਣਾਈ ਦੂਰੀ

ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ 51 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਰੀਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (USA) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦੀਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।

ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 107 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਜੰਗਬੰਦੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।"

ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਐਕਸ-ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯੁੱਧ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੰਗ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ; 2025 ਵਿੱਚ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਤੁਰੰਤ, ਸੰਪੂਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।"

