ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ

ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ 80ਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਸ਼ਨ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਸਮਾਰੋਹ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ
ਭਾਰਤ ਦੇ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ।
By PTI
Published : August 16, 2026 at 5:11 PM IST
ਨਿਊਯਾਰਕ: ਨਿਊਯਾਰਕ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਕੇ "250" ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1,300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ
ਭਾਰਤ ਦੇ 80ਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਪਾਰਸਿਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਜ਼ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫਲੈਗਪੋਲ ਨੰਬਰ" ਲਈ ਇੱਕ ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸੰਗਠਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਜ਼ NY-NJ-NE (FIA) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜ਼ੋਹੋ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।
🇮🇳🇺🇸 Guinness World Record @GWR for the “Largest Flagpole Number” in a Special Celebration of India@80 & America@250!— India in New York (@IndiainNewYork) August 16, 2026
The Consulate General of India, New York joined hands with the Federation of Indian Associations (FIA)@FIANYNJCTNE , with the support of @Zoho , as the… pic.twitter.com/UezghNHvsN
ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ@80 ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ@250 ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ।"
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕਈ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਟ੍ਰਾਈ-ਸਟੇਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ: ਨਿਊਯਾਰਕ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਵੱਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਆਗੂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਡੇਲ ਕੈਲਡਵੈਲ, ਯੂਐਸ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਅਨਾ ਲੋਰੇਂਜ਼ੋ ਮੇਜੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਿਨਿਆ ਸ਼੍ਰੀਕਾਂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਤੇ ਪਾਰਸਿਪਨੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੁਲਕਿਤ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਧਦੀ ਦੁਵੱਲੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ-ਤੋਂ-ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਨੀਜ਼ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪੁਲ ਵਜੋਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ, ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ, ਕਲਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ," ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।
ਟਾਈਮਜ਼ ਸਕੁਏਅਰ ਵਿੱਚ, ਐਫਆਈਏ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਜਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ "ਭਾਰਤ ਦਿਵਸ" ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਿਊਯਾਰਕ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟਰਾਂ, ਰਾਜਪਾਲਾਂ, ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਐਂਪਾਇਰ ਸਟੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।