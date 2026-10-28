ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਲਿਆ ਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ ਲੀਡਰ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Published : October 28, 2026 at 4:31 PM IST
ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ: ਸਰਬੀਆ (ਅਕਤੂਬਰ 2026) ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਕਿਕ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂ ਰਹੇ ਵੁਸਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਆਪਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਰਹੱਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਸਰਬੀਆ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਪੁੱਟਣ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੁਸਿਕ ਦੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ:-
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਚੋਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ
ਦੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਅਧੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 250 ਮੈਂਬਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਿਸਟ ਕੋਲ 140 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੁਸਿਕ ਦੀ ਐਸਐਨਐਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 104 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੁਸਿਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੁਕਿਕ ਨੇ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਐਨਐਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।
ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ-ਵੁਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਨਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ
ਵੁਸਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਭੀੜ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਪਥਰਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੇਲਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੁਸਿਕ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ-ਵੁਸਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਇਨਫਾਰਮਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ।
ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ "ਹਿੰਸਾ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬੈਲਗ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਸਰਬ ਕਮਾਂਡਰ ਰਤਕੋ ਮਲਾਦਿਕ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋ-ਵੁਸਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰਕ, ਪਿੰਕ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਤੁਰੰਤ "ਹਿੰਸਾ" ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ "ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ" ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਲਾਅ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
11-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ
ਸਰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨੋਵੀ ਸੈਡ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 11-ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਰਬੀਆਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਸਿਕ ਦਾ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਦਬਦਬਾ
ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਆਗੂ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਵੁਕਿਕ ਨੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। 56 ਸਾਲਾ ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਰਾਜ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਕਵਰੇਜ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ।
ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸਸਤੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਆਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਇਆ ਕਿ ਵੁਸਿਕ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਰਬੀਆ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਰੰਮਤ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 16 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ।
ਵੁਕਿਕ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ
30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਰੀਅਰ ਦੌਰਾਨ, ਵੁਸਿਕ ਇੱਕ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅ ਆਗੂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜਿਸਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਯੁੱਧਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੁਸਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਰਬੀਆ" ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਬੋਸਨੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਰਬੀਆਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਖੂਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ।
ਵੁਸਿਕ ਆਪਣੇ ਤਿੱਖੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਰਬੀਆਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਸਨੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਰ ਸਰਬੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਬੋਸਨੀਆਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ, ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਲੋਬੋਡਨ ਮਿਲੋਸੇਵਿਕ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਆਉਟਲੈਟਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵੁਸਿਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।" ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੋਰਿਸ ਟੈਡਿਕ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਇੰਨੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵੁਸਿਕ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, "ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ।"