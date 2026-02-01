ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 70 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ।
Published : February 1, 2026 at 6:38 AM IST
ਕਰਾਚੀ: ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 12 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 70 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ (ਬੀਐਲਏ) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਫਰਾਜ਼ ਬੁਗਤੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।
ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਿੰਦ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਦੌਰਾਨ (ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ) ਨੇ ਪੁਲਿਸ, ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।"
ਸੰਘੀ ਸੂਚਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤਾਉੱਲਾ ਤਰਾਰ ਨੇ ਜੀਓ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 10 ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਚੌਕਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਤਰਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਵਾਦਰ ਵਿੱਚ, ਬੀਐਲਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਲੋਚ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹਾਰੋਫ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਸਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ 14 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ 48 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਐਲਏ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਵੇਟਾ, ਨੋਸ਼ਕੀ, ਮਸਤੁੰਗ, ਦਲਬੰਦੀਨ, ਕਲਾਤ, ਖਰਾਨ, ਪੰਜਗੁਰ, ਗਵਾਦਰ, ਪਸਨੀ, ਤੁਰਬਤ, ਤੁੰਪ, ਬੁਲੇਦਾ, ਮੰਗੋਚਰ, ਲਸਬੇਲਾ, ਕੇਚ ਅਤੇ ਅਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਫੌਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 84 ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਪੁਲਿਸ, ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਸੀਆਈਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਅਤੇ 18 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੀਐਲਏ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਬੀਐਲਏ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੌਜੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੌਕੀਆਂ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲੋਚ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।"
ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਕਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 23 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਫੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"