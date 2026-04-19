ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਗਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਬੋਲੋ ਟਰੰਪ

ETV Bharat / international

ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਡੋਰਡੈਸ਼ ਡਿਲੀਵਰੀ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਟਿਪ ਦੇ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ (X@PressSec)
author img

By PTI

Published : April 19, 2026 at 5:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 'ਟਿਪਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਵਲ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਗਰ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ "ਸ਼ਰਮਨਾਕ" ਚੀਜ਼ਾਂ "ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ" ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।

'ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਸ ਵੇਗਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ "ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ 'ਡੋਰਡੈਸ਼' ਤੋਂ ਸ਼ੈਰਨ ਸਿਮੰਸ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਓਵਲ ਆਫਿਸ' ਵਿੱਚ 'ਬਰਗਰ' ਅਤੇ 'ਫ੍ਰਾਈਜ਼' ਦੇ ਦੋ ਬੈਗ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 'ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਟਿਪ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ' ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿਮੰਸ ਨੇ 11,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

'ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ'

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕਦਮ ਥੋੜ੍ਹਾ "ਅਜੀਬ" ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 2024 ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਫਰਾਈਜ਼ ਪਰੋਸਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੈਸਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਲੋਗੋ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕੂੜੇ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। "ਉਹ (ਮੁਹਿੰਮ ਟੀਮ) ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਵਰਗੇ ਅਜੀਬ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਓਵਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਰਗਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੋਰਡੈਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਮੰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ "ਨੋ ਟਿਪ ਟੈਕਸ" ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੇਵਾਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਰਕਾਨਸਾਸ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਡੀ.ਸੀ., ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੋਰਡੈਸ਼ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ। ਡੋਰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਜੂਲੀਅਨ ਕਰੌਲੀ ਨੇ ਐਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.