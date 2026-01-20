ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਘਟਨਾ, 26 ਮੌਤਾਂ, 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 81 ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹਨ।
By ANI
Published : January 20, 2026 at 2:35 PM IST
ਪਾਕਿਸਤਾਨ: ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਜਿਨਾਹ ਰੋਡ 'ਤੇ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 81 ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 34 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫੌਜ, ਰੇਂਜਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਖੋਜ ਟੀਮਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ
ਹੁਣ ਤੱਕ 26 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ, ਕਈ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ
ਡੀਆਈਜੀ ਸਾਊਥ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ 26 ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 69 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਡੈਸਕ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 81 ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਲ
ਡੀਐਨਏ ਨਮੂਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 18 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਰਾਮਪਾ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਦਕਿ, ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, । ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ
ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਚੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਬੈਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 26 ਗੇਟ ਹਨ, 24 ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨਿਕਾਸ ਬਚੇ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਸੰਘਣੇ ਧੂੰਏਂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਉਸਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ।
ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਗੇਟਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 1980 ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 1998 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜੋੜੀ ਗਈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਏਆਰਵਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋੜੀ ਗਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2003 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਿੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਈਦ ਮੁਰਾਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਮਹਾਨ ਦੁਖਾਂਤ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।