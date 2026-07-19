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ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ

ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।

iranian strike
ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲੇ (IANS)
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By ANI

Published : July 19, 2026 at 9:01 AM IST

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ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕਾਮ) ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲ-ਅਜ਼ਰਕ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।

X 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਫੌਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।

ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਮਾਰੇ ਗਏ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ, "17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਜੌਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (CENTCOM) ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਫੌਜਾਂ ਈਰਾਨੀ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ।"

ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਚਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ।"

ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ

ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਉਹ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਸੇਂਟਕਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ, ਯੂਐਸ ਸੈਂਟਰਲ ਕਮਾਂਡ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੇਵਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਣੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।"

ਸੇਂਟਕਾਮ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦੇਵੇ, ਹੀਰੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਦੀ ਹੈ।" ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਦੇ 14ਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਜਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅਲ-ਅਜ਼ਰਕ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਲਣ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਰਡਨ ਅਤੇ ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸੰਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ

ਈਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਲ-ਉਦੈਰੀ ਕੈਂਪ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂ, ਕੁਵੈਤ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਅਲ-ਸਲੇਮ ਏਅਰ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਡਿਪੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਚਾਰ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਮਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੈ।

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