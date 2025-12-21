ETV Bharat / international

ਬਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ, ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ 9 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕਤਲ, 10 ਜ਼ਖਮੀ

ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ।

GUNMEN KILL 9 WOUND 10
ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਤਸਵੀਰ (Etv Bharat)
ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ: ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 10 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹਮਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ (25 ਮੀਲ) ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਬੇਕਰਸਡਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 1:00 ਵਜੇ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਫਰੈੱਡ ਕੇਕਾਨਾ ਨੇ SABC ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਕਾਰ-ਹੇਲਿੰਗ ਸੇਵਾ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜੋ ਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ, ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੇਸ਼, ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਆਮ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਮਲਾ

6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰੀਟੋਰੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੋਲਸਵਿਲ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਸਟਲ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਬਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਖ਼ਤ ਮਾਲਕੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪ੍ਰਚਲਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਔਸਤਨ 63 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੇਪ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 18 ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

