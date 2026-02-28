ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਗੋ ਪਲੈਨ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਗੋ ਪਲੈਨ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰੈਸ਼, 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਘਟਨਾ ਵੇਲ੍ਹੇ ਬੋਲੀਵੀਆ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਰਕੂਲੀਸ ਜਹਾਜ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਲਾ ਪਾਜ਼ (ਬੋਲੀਵੀਆ): ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਗੋ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾ ਪਾਜ਼ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ 15 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਜਾਂ ਲਾ ਪਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਹਾਜ਼
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਹਾਜ਼ ਰਨਵੇਅ ਤੋਂ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਲਾ ਪਾਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਕਸਬੇ ਐਲ ਆਲਟੋ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੇੜਲੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਮਲਬਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਖਿੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਵਾਹਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕ
ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟਰਮੀਨਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦਾ ਹਰਕੂਲਸ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੌੜੇ। ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੰਗਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗੀਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ।