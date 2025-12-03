'ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ..., ਬੋਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਨੀਰ ਕਾਰਨ'
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : December 3, 2025 at 7:08 AM IST
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਅਦਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਡਾ. ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨਮ ਨੂੰ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਲਹਮਦੁਲਿੱਲਾਹ, ਉਹ ਠੀਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।"
ਡਾ. ਉਜ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੁਨੀਰ ਹੁਣ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸਦੇ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਨੀਰ ਨੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।"
Imran Khan is alive. His sister met with him for 20 mnts in jail, says he is in solitary confinement and being subjected to mental torture— Smita Prakash (@smitaprakash) December 2, 2025
pic.twitter.com/fxGt7devV5
ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਫੈਲੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਭੈਣਾਂ - ਨੋਰੀਨ ਨਿਆਜ਼ੀ, ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਅਤੇ ਉਜ਼ਮਾ ਖਾਨ - ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ "ਕੁਝ ਅਟੱਲ" ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਾਸਿਮ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਇਟਰਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, 25 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਟੀਆਈ ਸੈਨੇਟਰ ਖੁਰਮ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜੇਤੂ ਕ੍ਰਿਕਟਰ 72 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।