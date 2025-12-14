ETV Bharat / international

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਜੇਮਿਮਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਮੰਗੀ ਮਦਦ

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ...

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ (AP)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 14, 2025 at 12:59 PM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਜੇਮਿਮਾ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਐਕਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਰੱਖਿਅਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਜੇਮਿਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਕ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।

ਜੇਮਿਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਸਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਇੱਕ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ 22 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪਤਨੀ ਜੇਮਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਵਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਉਸ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ"।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੋਕ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਗ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਥ੍ਰੋਟਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰੀਚ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗ੍ਰੋਕ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 400 ਤੋਂ 900 ਮਿਲੀਅਨ (90 ਕਰੋੜ) ਪ੍ਰਭਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2025 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ 28.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੀ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਬੈਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਪੋਸਟ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਠਕ ਸਰਗਰਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰੋਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ, ਜੋ ਖਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਫਗਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਮੁਨੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

