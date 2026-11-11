ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੇਗਸੇਥ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ, ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ...
ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੀਟਰ ਹੇਗਸੇਥ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ।
Published : November 11, 2026 at 10:16 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਹਾਊਸ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਟਾਲੀ ਗਈ।
The Democrats’ attempt to impeach Secretary of War Pete Hegseth has miserably FAILED! Every single Republican, except Thomas Massie, a major LOSER, voted in favor of Pete. Again, Victories in Venezuela and Iran, the Best Recruitment Numbers in the History of the Military (Long waiting lists to get in!), and Spirit like rarely seen before, led to the EXONERATION of a Great American Patriot. The Democrats continue to weaponize and abuse the United States of America. They must be stopped! MAKE AMERICA GREAT AGAIN. President DONALD J. TRUMP ( TS: Nov 10 2026, 6:24 PM ET )— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 10, 2026
ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
211-204 ਦੇ ਵੋਟ ਨਾਲ, ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਨੇ GOP ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹਾਊਸ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਕਈ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ CNN ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਆਗੂਆਂ, ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰੀ ਜੁਟ ਗਏ।
ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਪਤਲੀ ਬਹੁਮਤ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਖਰੀ, ਵਿਹਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਤਲੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 120ਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਆਗੂ ਹਕੀਮ ਜੈਫਰੀਜ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ, ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਨੇ ਹੇਗਸੇਥ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਅੱਠ ਲੇਖਾਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਯਮਨ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਮੈਸੀ ਨੇ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸਨੇ ਆਰਟੀਕਲ III ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਹੇਗਸੇਥ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਯੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ
ਮਹਾਂਦੋਸ਼, ਆਰਟੀਕਲ III। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਸੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ 256 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਗਸੇਥ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।"
ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਅਸਫਲ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਉਸੇ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਪੈਂਟਾਗਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ।"
Pete Hegseth gets an “A” PLUS, PLUS, PLUS for his defense against a disgruntled, angry, defeated, former Congressman, Thomas Massie, a TOTAL LOSER! President DJT ( TS: Nov 10 2026, 8:33 AM ET ) https://t.co/KeszI11ywS— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 10, 2026
ਸੰਪੂਰਨ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਫੋਨ ਕਾਲ 'ਤੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਵਾਰ ਉਹ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ।" ਕਮਾਂਡਰ-ਇਨ-ਚੀਫ਼ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹੇਗਸੇਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਗੇ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਟਰੂਥਆਉਟ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ A+ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਂਟਾਗਨ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ, "ਪੀਟ ਹੇਗਸੇਥ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੱਸੇ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ, ਥਾਮਸ ਮੈਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ A+ ਮਿਲਿਆ ਹੈ!"