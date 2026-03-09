ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਈਰਾਨੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

Ignoring US-Israeli threats, Mojtaba Khamenei elected Iran new Supreme Leader
ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ (X/ @PressTV)
author img

By AFP

Published : March 9, 2026 at 3:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਸੱਯਦ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ, ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਜੋ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ-ਇਨ-ਕਮਾਂਡ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਾਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਣਗੇ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਯਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ, ਉਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨੌਂ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ, ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਚੁਣਿਆ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "56 ਸਾਲਾ ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤੀਜੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ "ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਵੀ ਝਿਜਕਿਆ ਨਹੀਂ"। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਈਰਾਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅੱਬਾਸ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇਲੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। NBC ਦੇ "ਮੀਟ ਦ ਪ੍ਰੈਸ" 'ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਰਾਕਚੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ "ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸ਼ਾਖਾ, ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ।

ਨਵੰਬਰ 2019 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖਮੇਨੇਈ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਅਯਾਤੁੱਲਾ ਅਲੀ ਖਮੇਨੇਈ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਖਮੇਨੇਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਮੇਨੀ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਲਗਜ਼ਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ ਲੀਚਟਨਸਟਾਈਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ ਦੇ ਇਸਲਾਮੀ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ (IRGC) ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਹਨ।

TAGGED:

US ISRAELI THREATS
MOJTABA KHAMENEI
US ISRAEL IRAN WAR
ਮੋਜਤਬਾ ਖਮੇਨੇਈ
IRAN NEW SUPREME LEADER

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.