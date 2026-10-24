'ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਤਹਿਰਾਨ' ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ-ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ।
By ANI
Published : October 24, 2026 at 9:27 AM IST
ਫਲੋਰੀਡਾ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ "ਛੋਟਾ, ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ" (ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਫਲੋਰੀਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ, ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ (ਐਪਿਕ ਫਿਊਰੀ) ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ।" ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਹਿਰਾਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਹਿਣਗੇ, 'ਚਲੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ।' ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਕਿ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ। "ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਜਹਾਜ਼ ਕਿਊਬਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੱਟ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 50 ਗਜ਼ ਦੂਰ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਾਂਗੇ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 28 ਹਮਾਸ ਬੰਧਕਾਂ (ਜ਼ਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਸਟੀਫਨ ਹਬਾਰਡ ਨੂੰ ਰੂਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।"
ਘਰੇਲੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕੇਅਰ ਹੋਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘੀ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫਲੋਰੀਡਾ ਰਾਜ ਸਮੇਤ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5,000 ਨਵੀਆਂ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।"