'ਜੇ ਈਰਾਨ ਕਤਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ...', ਟਰੰਪ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪਾਰਸ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Published : March 19, 2026 at 11:44 AM IST
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਤਰ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਤਰ 'ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ।
ਈਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਮਲਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕਰਾਅ ਖੇਤਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪਾਰਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਊਰਜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਈਰਾਨੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ "ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ" ਸੀ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੈਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਕਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਪਲਾਂਟ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਤਰ ਨੇ ਈਰਾਨੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈਰਾਨ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ - ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ - ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਯੂਏਈ ਦੇ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਇਮੇਜਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਅਲ ਧਫਰਾ ਏਅਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰਬੱਸ ਡਿਫੈਂਸ ਐਂਡ ਸਪੇਸ ਪਲੀਏਡਸ ਨਿਓ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ - ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਸਥਿਤ ਏਅਰਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈਂਗਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬੇਸ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਂਗਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹੈਂਗਰ ਦੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੈਂਗਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2,000 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਅਲ ਧਫਰਾ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਡਰੋਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F-35 ਸਟੀਲਥ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸੰਚਾਲਨ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਏਈ ਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਲ ਧਫਰਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ "ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ" ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਏਅਰਬੇਸ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਸੀ।