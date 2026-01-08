ETV Bharat / international

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ICE ਏਜੰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ICE ਏਜੰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ICE ਏਜੰਟ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ (Etv Bharat)
By IANS

Published : January 8, 2026 at 11:56 AM IST

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ 37 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9:30 ਵਜੇ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ) ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਐਵੇਨਿਊ ਨੇੜੇ ਹੋਈ। ਔਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੇਨੀ ਨਿਕੋਲ ਗੁੱਡ ਵਜੋਂ ਹੋਈ। ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਫੌਕਸ 9 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ICE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਿੰਸਕ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ, ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ - ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ।"

ICE ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ "ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਡਰੋਂ" ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਟ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ "ਹਿੰਸਕ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ" ਇੱਕ ICE ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ।

ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ "ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ICE ਏਜੰਟ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈਕਬ ਫ੍ਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਫਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਕਵਾਸ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ "ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਹਾਣੀ" ਕਿਹਾ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ICE ਏਜੰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਔਰਤ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਂਡਾ ਪਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤੀਜੇ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਗੱਡੀ ਏਜੰਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ। ਫੌਕਸ 9 ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ICE ਏਜੰਟ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ। ਏਜੰਟ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, SUV ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਕੀਤੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ "ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨ" ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ "ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ" ਕਰੇਗਾ। ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਾਲਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।" ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ। ਨੋਏਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲ ਆਈਸੀਈ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।

ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਲਹਾਨ ਉਮਰ ਨੇ ਇਸ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ "ਬੇਈਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ" ਕਿਹਾ, ਇਸਨੂੰ "ਰਾਜ ਹਿੰਸਾ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ "ਪੂਰੀ, ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ" ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਬੈਟੀ ਮੈਕਕੋਲਮ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜੋ "ਅਰਾਜਕਤਾ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬੀਜਦੀਆਂ ਹਨ।" ਉਸਨੇ ਆਈਸੀਈ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੀਸ ਅਫਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ "ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਭਰੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ" ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੀਈ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਏਜੰਟਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।

