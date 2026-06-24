'ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਤੈਅ,' IAEA ਨੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ
ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੁੰਦਾ, ਨਿਰੀਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
Published : June 24, 2026 at 10:55 PM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੰਸਥਾ (IAEA) ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਨਿਰੀਖਕ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੰਤਰਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਯਾਤਰਾ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਇਨਕਾਰ ਨੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IAEA) ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਫੇਲ ਮਾਰੀਆਨੋ ਗ੍ਰੋਸੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ।
2025 ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੁਆਰਾ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ IAEA ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਦਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 60% ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਤੱਕ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ "ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ" ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਗ੍ਰੋਸੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ "ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ।" ਸੁਨਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਫੁਕੁਸ਼ੀਮਾ ਦਾਈਚੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ - ਉਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ - ਪਰ ਜਿਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।"
ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ IAEA ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ - ਹਰ ਪੱਖੋਂ।" ਗ੍ਰੋਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ: "ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।" ਇਹ ਨਿਰੀਖਣ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਾੜ੍ਹਾਪਣ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 'ਡਾਊਨ-ਮਿਲੈਂਜ' ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਗ੍ਰੋਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਉਪ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਾਜ਼ਮ ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਬਾਦੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ 'ਉਕਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ।"
IAEA ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2025 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, IAEA ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਸ਼ਹਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸਥਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ, IAEA ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਜ ਕੈਸਕੇਡਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ।
ਈਰਾਨ ਅਤੇ IAEA ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਹਰ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਇਸਲਾਮੀ ਗਣਰਾਜ ਆਪਣੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਐਲਾਨੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਰਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ; ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ 60 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਵਿਚਕਾਰ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਗੇਨਸਟੌਕ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।