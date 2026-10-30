ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ, ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਕਿੰਗਮੇਕਰ !
ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਕਿਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
Published : October 30, 2026 at 7:45 PM IST
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਗੁੱਟ (ਲਿਕੁਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਸਮੂਹ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕਿਸਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 92 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 53 ਸੀਟਾਂ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੱਟ ਨੂੰ 48 ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 19 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ 61 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 8 ਸੀਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜੇ ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 67 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗਣਿਤ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ ਅਰਬ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ, ਯਹੂਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਲਿਸਟ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਚ ਅਰਬ-ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, 2015 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਸ਼, ਬਲਾਦ, ਰਾਅਮ ਅਤੇ ਤਾਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਈਜ਼ੇਨਕੋਟ 'ਤੇ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਫਲਸਤੀਨੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਹੈ।
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਹਨ - ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਲਿਕੁਡ ਅਜੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ। ਇਹ ਫਰਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ 'ਚ ਕਈ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬਦਲਣ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਸਦੀ ਬਹੁਮਤ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਬਸਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੀਤੀ, ਬਜਟ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਦੱਸਰ ਕਮਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਰ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਗਠਜੋੜ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।"
ਕਮਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ (ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਸੰਸਦ) ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ, "ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਕੇ, ਅਰਬ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਗਮੇਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ।"
ਕਮਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।"