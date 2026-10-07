174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਈ ਜਾਨ ? ਲਗਾਤਾਰ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖ਼ੂਨ, 45 ਮਿੰਟ ਸੀ ਬੇਹੱਦ ਭਾਰੀ !
174 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
By PTI
Published : October 7, 2026 at 12:50 PM IST
ਤੇਲ ਅਵੀਵ: ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ 174 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਨੇ ਬਚਾਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਸਨੇ ਬਚਾਇਆ ਇਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਮੱਛਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਇਲਾਜ
ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਦੁਬਈ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿੱਚ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਮਿਤ ਮੱਛਰ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ।
ਇੱਕ ਆਈਸ ਪੈਕ ਨੇ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਾਰਜੀਅਨ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਡਾ. ਸ਼ੁਤਾ ਮੁਸਾਏਵ ਨੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਮਪ੍ਰੋਵਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਰੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਸਾਏਵ ਨੇ ਏਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਓਮਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿ-ਪਾਇਲਟ ਹਮਾਮ ਅਲ-ਹਮਾਮੀ, ਨੇ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਜਿਸ ’ਚ 170 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਸਵਾਰ ਸੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰਾਕ ’ਚ ਸੀ।
ਮੱਛਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰੋ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਸੀ ਮੱਛਰ
ਉਸ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ, ਮੱਛਰ ਕਾਕਪਿਟ ਦੇ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਕਪਿਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਧੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਕਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ (ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ) ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?" ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?' ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। 'ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ।' ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ, ਯਾਨਿਵ ਹਯੂਨ, ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਕਪਿਟ ਤੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੀਜੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਉਡਾਣ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਬੂ ’ਚ ਆਇਆ, ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪਾਇਲਟ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ, ਗਰਦਨ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵਰਤੋਂ
ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਲ ਅਵੀਵ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਲੋਨ ਤੋਂ ਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਖੂਨ ਵਗਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਰਫ਼ ਮੰਗੀ।"
ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਕੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਆਈਸ ਪੈਕ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੂਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਖੂਨ ਵਗਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ।' ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, 'ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।'
ਮੱਛਰ ਨੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮਦਦ
ਡੈਂਟਿਸਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਈ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਵੀ ਮੰਗੀ। ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪਲੀਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਮੈ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਨਬਜ਼ ਰੇਟ ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, "ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।" ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।" ਜਦੋਂ ਮੱਛਰ ਦੇ ਵਾਈਟਲ ਸਾਈਨ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇੱਕ ਸਮੇਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਬਜ਼ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ।" ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਉਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।"
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਘੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਭਾਰ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਫਲਾਈਟ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ।
ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ - ਇਹ ਉਹ ਸੰਕੇਤ ਸਨ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਤੱਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਅਲਵਿਦਾ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ। ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।" ਮੁਸਾਯੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਰਹੇ।
ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮਿਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਸਮਿਤ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ।" ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਛਰ "ਲਗਾਤਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
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