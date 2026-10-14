ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਅਮਾਰਕੋ ’ਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਦਾ ਅਟੈਕ, ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਦਹਿਲਿਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ
ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਊਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।
Published : October 14, 2026 at 1:44 PM IST
ਕਾਹਿਰਾ: ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਅਰਾਮਕੋ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਹੂਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਸਾਊਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ।
ਰਿਆਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਡਿੱਗਿਆ
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਹੂਤੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਮਲਬਾ ਰਿਆਧ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ 15 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਅਲ ਮਸੀਰਾਹ ਅਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਲਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੂਤੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।
ਸਨਾ ’ਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ
ਇਹ ਹਮਲੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹਾਹ ਬਾਲਣ ਸਹੂਲਤ 'ਤੇ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਹੂਤੀ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਯਮਨੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਸਟੋਰੇਜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੁਰਕੀ ਅਲ-ਮਲਕੀ ਨੇ ਹੂਤੀ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਊਂਡ ਫਿਊਲ ਡਿਪੋ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖੀਰੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ।
ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਟੋਰੇਜ ਖਾਲੀ ਸੀ
ਅਜਿਹਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਉਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੀਆਂ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ, ਕਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਕੁਝ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ।
ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
ਚਿਤਾਵਨੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹੂਤੀ ਫੌਜੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਸਾਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਊਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਾਊਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰਿਆਧ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਤਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਰਿਆਧ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਦੀ ਅਲ-ਦਾਵਾਸਿਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਰਿਆਧ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਆਧ ਤੋਂ ਕਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ। ਓਸਪ੍ਰੇ ਫਲਾਈਟ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖੁਫੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੈਥਿਊ ਬੋਰੀ, ਜਿਸਦੀ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ, ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵੱਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਣ।
ਅੱਜ ਲਈ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ ਸਿਰੀਅਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 3,120 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 41% ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਗਡਮ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਫੌਜੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਸੀ ਜਾਂ ਰਿਆਧ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਘਾਤਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਣਿਆ-ਮਿਥਿਆ ਜਵਾਬ ਸੀ।
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਜ਼ਾ ਲੜਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਡੇਬ ਜਲਡਮਰੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਯਮਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਸਿਰੇ 'ਤੇ ਖਾੜੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਲ ਮਾਰਗ ਹੈ।
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