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ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਫੁੱਲੇ ? ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ?

ਹੂਤੀ ਲੜਾਕੇ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੱਤੇ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋ ਖਬਰ..

HOUTHI REBELS CHEWING KHAT
ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੱਲ੍ਹ? (AFP)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 5:42 PM IST

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ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਯਮਨ ਦੇ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ-ਸਮਰਥਿਤ ਯਮਨ ਸਰਕਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੂਤੀ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੂਤੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਬੂਟ ਜਾਂ ਜੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ, ਸਗੋਂ ਚੱਪਲਾਂ ਜਾਂ ਫਲੋਟਰ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚੋਗਾ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੂਤੀ ਲੜਾਕੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ AK-47 ਰਾਈਫਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ੍ਹ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ "ਖੱਟ" ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਮਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੰਜੋਗ ਹਨ। ਸਗੋਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ ਜਿਸਨੇ ਯਮਨ ਦੀ 90% ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ?

ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕੂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ 'ਖੱਟ' ਨਾਮਕ ਪੱਤੇ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੌਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਚਬਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਨਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਿਰਫ਼ ਹੂਤੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਕੂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਖੱਟ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲ੍ਹਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੇਂਦਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦੇ ਹਰੇ ਟੁਕੜੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਲਈ, 'ਖੱਟ ਦੇ ਪੱਤੇ' ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਕੌਫੀ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕੂ ਰਵਾਇਤੀ ਯਮਨੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯਮਨੀ ਵਿੱਚ ਥੋਬੇ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਚਿੱਟਾ ਜਾਂ ਭੂਰਾ ਚੋਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਕਾਰਫ਼ ਜਾਂ ਪੱਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਰ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਵਕਰਦਾਰ ਖੰਜਰ ਜਿਸਨੂੰ ਜੰਬੀਆ ​​(ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਪਹਿਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਜੰਬੀਆ ​​ਦਾ ਟਿੱਲਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੰਦ ਜਾਂ ਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦੇ ਮਲਬੇ ਤੋਂ ਜੰਬੀਆ ​​ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ, ਜੰਬੀਆ ​​ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੌਣ ਹਨ ਹਾਊਤੀ ਬਾਗ਼ੀ ?

ਹਾਊਤੀ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਬਾਗ਼ੀ ਸਮੂਹ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਸਾਰ ਅੱਲ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਉੱਤਰੀ ਯਮਨ ਦੇ ਜ਼ੈਦੀ ਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਹੁਸੈਨ ਅਲ-ਹਾਊਤੀ ਨੇ 1990 ਵਿੱਚ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਲੇਹ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਇਆ। 2012 ਵਿੱਚ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਮਨਸੂਰ ਹਾਦੀ ਨੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, 33 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ ਯਮਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਯਮਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਗਈ।

ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਯਮਨ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁੰਨੀਆਂ ਦਾ ਆਗੂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਈਰਾਨ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਹੁਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯਮਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹੂਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ 2014 ਵਿੱਚ ਯਮਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸਨਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਤੀ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ, ਜਿਸ ਕੋਲ 2015 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੜਾਕੂ ਸਨ, ਹੁਣ ਲਗਭਗ 350,000 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

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HOUTHI REBELS CHEWING KHAT
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ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲੇ ਹੋਏ ਗੱਲ੍ਹ
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