ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੂਤੀ ਡਰੋਨ, ਸਾਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੁਰਕੀ ਅਲ-ਮਾਲਿਕੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
By ANI
Published : September 16, 2026 at 1:15 PM IST
ਰਿਆਦ: ਸਾਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਊਦੀ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਮੱਕਾ ਵੱਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਇਲ ਸਾਊਦੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਮੱਕਾ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹਵਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਤੁਰਕੀ ਅਲ-ਮਾਲਿਕੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਨਾ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡਰੋਨ ਹੂਤੀ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਲ-ਮਾਲਿਕੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਪਵਿੱਤਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੱਕ "ਲਾਲ ਰੇਖਾ" (red line) ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਫੌਜ ਕਮਾਂਡ ਹੂਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ; ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ—ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ—ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਅਲ-ਮਾਲਿਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸੀ।
ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯਮਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਹੂਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੂਤੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਜਨਰਲ ਯਾਹਿਆ ਸਰੀ ਨੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਊਦੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖਮੀਸ ਮੁਸ਼ੈਤ ਅਤੇ ਤਾਇਫ ਏਅਰਬੇਸਾਂ ਤੋਂ F-15 ਅਤੇ ਟਾਈਫੂਨ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 52 ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਇਜ਼ ਗਵਰਨੋਰੇਟ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਪੁਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ—ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲ-ਜੌਫ, ਅਲ-ਬੈਦਾ, ਸਾਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰਾਨ ਗਵਰਨੋਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਸਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, "ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਰਹਿਮ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਕਰਾਅ ਯਮਨ ਅਤੇ ਸਊਦੀ-ਹੂਤੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਹਿਮ 'ਬਾਬ ਅਲ-ਮੰਦਬ' ਜਲ-ਡਮਰੂਮੱਧ (ਸਟ੍ਰੇਟ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਲਾਂਘੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤਰੀ ਤਣਾਅ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਜਲ-ਮਾਰਗ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੱਕਾ ਬਾਰੇ ਸਊਦੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰਿਆਦ ਅਤੇ ਹੂਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਬਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।