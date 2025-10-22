ETV Bharat / international

ਪੱਛਮੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ, ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ, 46 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੱਛਮੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

UGANDA BUS CRASH
ਪੱਛਮੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ (AP)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 22, 2025 at 8:23 PM IST

2 Min Read
ਕੰਪਾਲਾ: ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 46 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਪੂਰਬੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 63 ਦੱਸੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 46 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।" ਉੱਤਰੀ ਯੂਗਾਂਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਲੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਯਾਂਡੋਂਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਲਟ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਟਕਰਾ ਗਏ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਗਾਂਡਾ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਮ ਹਨ, ਤੰਗ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੁਲਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੇ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦੀ ਬੁਲਾਰਨ ਆਇਰੀਨ ਨਕਾਸਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਇੰਨੇ ਭਿਆਨਕ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

