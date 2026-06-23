ਹੋਰਮੁਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ: ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਸਪੀਕਰ
ਗਾਲਿਬਾਫ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ।
By ANI
Published : June 23, 2026 at 10:10 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਐਮ.ਬੀ. ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਆਪਣੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਈਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੋਮਵਾਰ (ਸਥਾਨਕ ਸਮੇਂ) ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ, ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 14-ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ।
'ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਬੇਸ਼ੱਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਹੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗਾ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਬਦਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ "ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਸਮੂਹਾਂ" (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ।
ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਈਰਾਨੀ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ।"
ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੇਬਨਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾ ਗਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਲੇਬਨਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਰ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਹੁੰਦਾ।"
ਗਾਲਿਬਾਫ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਆਯਤੁੱਲਾ ਸੱਯਦ ਮੁਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ ਆਯਤੁੱਲਾ ਸੱਯਦ ਮੁਜਤਬਾ ਖਮੇਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕਜੁੱਟ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਹਨ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਆਂ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ।