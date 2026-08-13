ਈਰਾਨ ਨੇ 'ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ' ਵਾਲੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ, ਕਿਹਾ-'ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ'
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ! ਈਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
By ANI
Published : August 13, 2026 at 8:03 AM IST
ਤਹਿਰਾਨ: ਈਰਾਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਣਨੀਤਕ ਜਲਮਾਰਗ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।
"ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ"
ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਜਲਡਮਰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ X 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਆਨ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਸੀ ਖਾੜੀ ਜਲਡਮਰੂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੋਸਟ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ।"
ਈਰਾਨ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ "ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਧ" (Wall Of Steel) ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
"ਈਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ"
ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ! ਹਰ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ "ਸਟੀਲ ਦੀ ਕੰਧ" ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।"
ਟਰੰਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ, "ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ!" "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਝੂਠੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ 300% ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ! ਈਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।"
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋਵੇ! ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ. ਟਰੰਪ," ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਡਰ ਹੋਰ ਵਧਿਆ
ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਣਾਅ ਨੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਹਿਰਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈਰਾਨ 'ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਂਸਲ (SNSC) ਦੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਖੀ ਮੋਹਸੇਨ ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤਹਿਰਾਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
X 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਹੋਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, "ਈਰਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੋਰਮੂਜ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।"
ਰੇਜ਼ਾਈ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਹਰਮੂਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ।" ਹੋਰਮੂਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਫੌਜੀ ਟਕਰਾਅ ਅਕਸਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤਣਾਅ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਧੇ ਨੇ ਜਲ ਸੈਨਾ ਗਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸੰਜਮ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਿਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਅਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੂਟਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਜੰਗਬੰਦੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗੀ।