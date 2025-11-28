ETV Bharat / international

ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 94 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ

128 ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ 57 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

HONG KONG FIRE
ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 94 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ANI)
ਹਾਂਗਕਾਂਗ: ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਤਾਈ ਪੇਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 94 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀਐਨਐਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰੀ 32 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਮਾਰਤ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਸਮਾਚਾਰ ਏਜੰਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ "ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ" ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੱਗਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਾਲੀ ਅਤੇ ਕੈਨਵਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਂਡੀ ਯੇਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਲੀਸਟਾਈਰੀਨ ਬੋਰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰੂ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਮਾਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਟਾਵਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੱਠ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ।

ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ 128 ਫਾਇਰ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ 57 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਵਾਈ-ਹੋ ਨਾਮਕ 37 ਸਾਲਾ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ, ਜੌਨ ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ" ਸੀ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਗ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਆਸਰਾ-ਘਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ "ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ" ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਅੱਗ
ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

