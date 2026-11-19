ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ ਦਾ 'ਪਾਵਰ ਸਮਿਟ': ਟਰੰਪ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ
ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹਨ।
Published : November 19, 2026 at 9:17 AM IST
ਸ਼ੇਨਜ਼ੇਨ/ਚੀਨ: ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਟੋ ਓਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ, ਜੋ ਇਸ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰੇਗਾ, ਨੇ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ - ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀਆਂ - ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ-ਨਾਲ-ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਲਾਸਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ।
ਟਰੰਪ ਅਕਸਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਰੂਸ 'ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਕੀਵ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
🇷🇺🇺🇸 President Trump and Putin will hold separate talks at APEC The White House and the Kremlin have both confirmed that Putin and Trump will hold a one-on-one meeting on the sidelines of the APEC summit in Shenzhen. Kremlin aide Yuri Ushakov says it will take place after the summit's plenary session, with a few officials from each side joining. A White House spokesperson also confirmed the meeting to The New York Times.— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਵੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਹਨ: ਪਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਪੇਸਐਕਸ, ਨੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਫੌਜੀ-ਗ੍ਰੇਡ ਸਟਾਰਸ਼ੀਲਡ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਆਪਣੇ ਡਰੋਨ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ।
🇺🇸🇨🇳🇷🇺 President Trump, Putin and Xi Jinping take center stage for APEC family photo in China China's First Lady Peng Liyuan stands in the middle https://t.co/CAirU7xLvf— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਖਾਸ ਸਮਝੌਤਾ
ਇਹ ਤਿਕੋਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੀ ਏਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਭੰਡਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਿਛਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਊ ਸਟਾਰਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ "ਨਵਾਂ, ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ" ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਚੀਨ ਕੋਲ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੁਆਰਾ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ।
ਆਰਮਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੈਰਿਲ ਕਿਮਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਮਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਾਨੂੰ APEC ਵਿੱਚ ਸ਼ੀ, ਪੁਤਿਨ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵਿਚਕਾਰ ਕੂਟਨੀਤਕ ਥੀਏਟਰ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।"
🇺🇸🇨🇳🇷🇺 Historic handshake Putin, Trump, and Xi Jinping shook hands and briefly chatted https://t.co/9dyC3yQdft— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) November 18, 2026
ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਯੂਰੀ ਊਸ਼ਾਕੋਵ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਤਿਨ, ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਜੰਗ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ - ਨਾਲ ਹੀ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ 'ਤੇ ਵੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮਲ
ਉਸਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਟੀਆ ਜਾਪਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਯੂਕਰੇਨ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਜਾਪਾਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨੋਬਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਟਰੰਪ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਨਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕੂਟਨੀਤਕ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਨ ਦਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਟਾਰਮੈਕ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ੀ ਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ, ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਦੀ ਜੱਫੀ ਪਾਈ।
ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ
ਪਰ, ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪੁਤਿਨ ਵਰਗੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਡੂੰਘਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, APEC ਵਿਖੇ, ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ "ਮੇਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ" ਹੈ।
ਰੂਸੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ "ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ" ਕਹਿ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। 2022 ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੀ ਨੇ ਪੁਤਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ ਹਨ।"