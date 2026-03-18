ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ

ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੋਟਾਂਗ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 18, 2026 at 3:13 PM IST

ਕਾਠਮੰਡੂ (ਨੇਪਾਲ): ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਖੋਟਾਂਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਏਅਰ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ।

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਡੀਓ) ਰੇਖਾ ਕੰਡੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਖੋਟਾਂਗ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੰਜ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9N-ASQ ਵਾਲਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਵੇਰੇ 11:51 ਵਜੇ ਖੋਟਾਂਗ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ।

ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਇਲਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 9N-ANA ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਬੀਨ ਥਾਪਾ ਸਵਾਰ ਸੀ।

ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਫਿਲਹਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ, ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

