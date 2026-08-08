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ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਕ੍ਰੈਸ਼, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ

ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜੰਗਲਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

Helicopter Battling Utah Wildfire Crashes
ਯੂਟਾ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ (U.S. Forest Service/Fishlake National Forest via AP)
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By AP (Associated Press)

Published : August 8, 2026 at 2:17 PM IST

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ਰਿਚਫੀਲਡ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਯੂਟਾ ਅਤੇ ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਪਤਾ ਹਨ। ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਸਪਰਿੰਗ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ 47 ਸਾਲਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਡਰਾਈਵਰ ਜੇਸਨ ਐਨਸਾਈਨ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਰਿਚਫੀਲਡ, ਯੂਟਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਿਕੋਰਸਕੀ ਐਸ-64 ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ 'ਚ ਜੁਟੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਾਲਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਰਿਚਫੀਲਡ (ਅਮਰੀਕਾ), 8 ਅਗਸਤ (ਏਪੀ) ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਓਰੇਗਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਬੇਕਾਬੂ ਅੱਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਆਪਰੇਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਖਣ-ਕੇਂਦਰੀ ਓਰੇਗਨ ਦੇ ਚਿਲੋਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਐਸ ਫੋਰੈਸਟ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਮੁਤਬਾਕ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਲਗਭਗ 14 ਵਰਗ ਮੀਲ (36 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਕ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਅਨਿਯਮਿਤ ਸੀ। ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੱਧ ਯੂਟਾ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।

ਕਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਰੈਸ਼ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਸੇਵੀਅਰ ਕਾਉਂਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ ਨਾਥਨ ਕਰਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਬਚਾਅ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ।" ਕਰੈਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੇਫਟੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਐਫਏਏ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ।

ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ, ਸੁੱਕੇ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਰਹਿਤ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਲਈ ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਟਾ ਦੇ ਕਨੋਸ਼ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫਿਸ਼ਲੇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੱਕ 427 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਰਫਾਈਟਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਲੱਕੜ, ਝਾੜੀਆਂ ਅਤੇ ਘਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਯੂਟਾ ਜੰਗਲ ਅੱਗ
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HELICOPTER CRASH UTAH WILDFIRE
UTAH WILDFIRE CRASH
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